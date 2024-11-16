Сотрудники ГИБДД проверяют водителей в одном из районов Петрозаводска

Массовые проверки правил перевозки детей проходят на Кукковке Сегодня, 16 ноября автоинспекторы на Кукковке проверяют соблюдение водителями правил перевозки детей в личном транспорте, предупреждает ГИБДД.
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