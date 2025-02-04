Азербайджан углубляет энергетическую кооперацию с Турцией

Реализация планов поставок российского природного газа в Иран предполагает очень непростые переговоры с Баку 22 января SOCAR Turkiye Enerji, турецкое подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с численностью персонала более 10 тыс.
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