ЕЛЕНА ПАНИНА Пентагон заявил, что снятие ограничений на способность Украины наносить удары в глубь территории России будет иметь "очень малую стратегическую ценность", поскольку-де Россия уже вывела почти все свои вооружения за пределы досягаемости, сообщает Bloomberg.
Как относиться к заявлениям Пентагона о "малой ценности" ударов ВСУ в глубь России?
Комментарии
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Дмитрий
AGM-158 JASSM — американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух — поверхность», разработанная корпорацией Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных, высокозащищённых стационарных и перемещаемых целей, в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника. Википедия Единиц произведено: Всего: 2000 шт. (2016 г.); AGM-158A: ~1260; JASSM-ER: ~740
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13 час.
Дмитрий
Если "могут быть поставлены тысячи единиц." У самих ничего не останется так что не могут.
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13 час.
Николай Галыгин
России придется в ответ атаковать базы США по всему миру с привлечением прокси сил.
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6 час.
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