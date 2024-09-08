Как относиться к заявлениям Пентагона о "малой ценности" ударов ВСУ в глубь России?

Дмитрий AGM-158 JASSM — американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух — поверхность», разработанная корпорацией Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных, высокозащищённых стационарных и перемещаемых целей, в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника. Википедия Единиц произведено: Всего: 2000 шт. (2016 г.); AGM-158A: ~1260; JASSM-ER: ~740

Дмитрий Если "могут быть поставлены тысячи единиц." У самих ничего не останется так что не могут.