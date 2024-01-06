Актриса Горбачева потеряла друзей из-за поддержки СВО

Российская актриса и уроженка Мариуполя Ирина Горбачева в интервью блогеру Мадонне Мур рассказала, что после того, как она начала поддерживать специальную военную операцию, от нее отвернулись все друзья и ушел муж .
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