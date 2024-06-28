Песков: дебаты в США не являются важным событием для РФ

Состоявшиеся в США предвыборные теледебаты главы Белого дома Джо Байдена и Дональда Трампа не относятся к числу событий, которые являются важными для РФ, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, смотрел ли дебаты Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии