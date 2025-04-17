БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Освобождение Елизаветовки открывает путь на Покровск: Как грамотно наши оставили «птах Мадьяра» не при делах

Освобождение Елизаветовки открывает путь на Покровск: Как грамотно наши оставили «птах Мадьяра» не при делах

Враг гадает, куда пойдет ГВ «Центр» — на Дружковку или на охват Покровска. Оба варианта смертельны для ВСУ Радомир Маркуш Фото: ТАСС Из ДНР пришла отличная новость, которую профессиональные обзорщики долго ждали.

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