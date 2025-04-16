Загадочные звуки Эвереста: разгадан секрет горных скрипов

В предгорьях Эвереста десятилетиями раздаётся странный гул. Учёные пришли к единому выводу.Международная группа исследователей наконец-то выяснила происхождение странных и пугающих звуков, которые раздаются в предгорьях Эвереста.
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