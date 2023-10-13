Рыбы с колючками: занимательные факты о ершах

Рыбакам, мечтающим о крупном улове, на удочку часто попадаются мелкие колючие рыбешки — ерши. Особым почетом и уважением они не пользуются, что вполне понятно: рыба эта не слишком велика, гастрономической ценности не представляет, да и к тому же колется.
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