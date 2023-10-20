Нелицеприятную характеристику главе Украины дал президент РФ Валерий Бурт Во время выступления на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин затронул личность главы «незалежной»: «У меня много друзей-евреев с детства.
«Позор еврейского народа»
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Смело можно признать что Израиль террористическое государство, а евреи террористы военный, экономические и т.д.
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1 час.
Алексей Тан
«Позор еврейского народа» !!???.... Да нет!! ни какого еврейского народа,... в природе своей... на иврите ..эври.. это ИЗГОЙ... . и ПОМНИТЕ!... как улетели на небо Искусственно созданные ссср и Югославия... точно так же.. УЙДУТ В ПРАХ... два созданных в 19-ом веке... два племени... еврейство и украинство!... не на небо!... а в землю!!.
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1 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Меркаву Россия ещё не пробовали,? Но их там бьют на Пэалекстине?
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49 мин.
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