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  • Людмила Редько
    Я вот думаю, что ХАМАС не идиоты, чтобы просто так сделать такое хорошо подготовленное и успешное нападение на Израил...Израиль либерализ...
  • Sergiy Che
    Что Гутерришь бредил на сборище большой семёрки?? Охота же слушать!))Украину продали а...
  • Larysa Trofimova (Trius)
    👍😀😂Израиль либерализ...

«Позор еврейского народа»

«Позор еврейского народа»

Нелицеприятную характеристику главе Украины дал президент РФ Валерий Бурт Во время выступления на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин затронул личность главы «незалежной»: «У меня много друзей-евреев с детства.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Смело можно признать что Израиль террористическое государство, а евреи террористы военный, экономические и т.д.
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1 час.
Алексей Тан
«Позор еврейского народа» !!???.... Да нет!! ни какого еврейского народа,... в природе своей... на иврите ..эври.. это ИЗГОЙ... . и ПОМНИТЕ!... как улетели на небо Искусственно созданные ссср и Югославия... точно так же.. УЙДУТ В ПРАХ... два созданных в 19-ом веке... два племени... еврейство и украинство!... не на небо!... а в землю!!.
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1 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Меркаву Россия ещё не пробовали,? Но их там бьют на Пэалекстине?
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49 мин.

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