Алексей Тан

«Позор еврейского народа» !!???.... Да нет!! ни какого еврейского народа,... в природе своей... на иврите ..эври.. это ИЗГОЙ... . и ПОМНИТЕ!... как улетели на небо Искусственно созданные ссср и Югославия... точно так же.. УЙДУТ В ПРАХ... два созданных в 19-ом веке... два племени... еврейство и украинство!... не на небо!... а в землю!!.