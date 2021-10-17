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В России вступил в силу новый порядок вывоза детей за рубеж

В России вступил в силу новый порядок вывоза детей за рубеж

В России с 17 октября начинает действовать новый порядок вывоза детей за границу. Родители теперь имеют право ограничить выезд ребенка до достижения им совершеннолетия или обозначить временные рамки такого запрета, сообщает «Российская газета».

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