В России вступил в силу новый порядок вывоза детей за рубеж

В России с 17 октября начинает действовать новый порядок вывоза детей за границу. Родители теперь имеют право ограничить выезд ребенка до достижения им совершеннолетия или обозначить временные рамки такого запрета, сообщает «Российская газета».
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