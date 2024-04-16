Артем Чекалин собирается взыскать с Лерчек огромную сумму денег

Муж блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артем намеревается взыскать с нее грандиозную сумму денег. По данным источника РЕН ТВ, сумма исковых требований составляет 1 миллиард 250 миллионов 968 тысяч рублей.
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