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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе обогнал Роналду по голам за «Реал» в дебютном сезоне – у Килиана 34 мяча. Рекорд у Саморано – 37

Форвард забил «Барселоне» в финале Кубка Испании после выхода на замену. Теперь на счету француза 34 гола в официальных играх за мадридцев.

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