´Плюшевые каникулы´.

Выставка детских работ учащихся объединений по интересам ´Кукломания´ и ´Радуга красок´На выставке представлены авторские куклы и мишки Тедди (и друзья), созданные руками детей из детских домов семейного типа.
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