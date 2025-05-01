Полянский: Россия готова к работе с Уолтцем в ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский выразил готовность к работе с Майком Уолтцем, чью кандидатуру на пост постпреда США при международной организации выдвинул глава Белого дома Дональд Трамп.