Запорожской АЭС грозит полное отключение. Осталось десять дней

Гросси указал на риск полного обесточивания Запорожской АЭС через 10 днейКонстантин Михальчевский/РИА Новости Дизельного топлива для работы генераторов, обеспечивающих охлаждение реакторов Запорожской АЭС, хватит примерно на 10 дней, предупредил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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