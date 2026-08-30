Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Запорожской АЭС грозит полное отключение. Осталось десять дней

Запорожской АЭС грозит полное отключение. Осталось десять дней

Гросси указал на риск полного обесточивания Запорожской АЭС через 10 днейКонстантин Михальчевский/РИА Новости Дизельного топлива для работы генераторов, обеспечивающих охлаждение реакторов Запорожской АЭС, хватит примерно на 10 дней, предупредил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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