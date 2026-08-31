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Эксперт предостерег родителей от применения мочегонных препаратов для детей при отеках

Эксперт предостерег родителей от применения мочегонных препаратов для детей при отеках

Отеки у ребенка – это симптом, у которого могут быть различные причины. Они возникают, когда жидкость начинает накапливаться в тканях, и механизм этого процесса может быть связан с работой почек, сердца, сосудов, аллергической реакцией и другими состояниями.

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