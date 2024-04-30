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Инспекторам Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора проведено мероприятие техническ...

Инспекторам Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора проведено мероприятие техническ...

Инспекторам Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора проведено мероприятие технического (технологического, поверочного) характера в отношении потенциально опасных объектов.

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