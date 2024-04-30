Инспекторам Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора проведено мероприятие техническ...

Инспекторам Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора проведено мероприятие технического (технологического, поверочного) характера в отношении потенциально опасных объектов.
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