Новое обвинение в адрес нашей страны, выдвинутое Великобританией (о том, что Москва намерена посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого назван бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев) заставляет вспомнить древнюю шутку про "только подумали, что достигли дна, как снизу постучали" Внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства многие годы демонстрирует бескомпромиссную, регулярно захлестывающую в неадекват русофобию, но градус абсурда в его деятельности дополнительно повысился с приходом на пост главы Форин-офиса Элизабет Трасс.