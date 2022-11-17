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РИА Новости: США опробовали вариант выхода из кризиса на Украине с помощью Польши

РИА Новости: США опробовали вариант выхода из кризиса на Украине с помощью Польши

Инцидент с попаданием ракеты на территорию Польши неслучаен. Таким образом Запад опробовал вариант выхода из украинского кризиса, считает публицист Давид Нармания.

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