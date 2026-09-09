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Экс-возлюбленная Маска Сент-Клэр призналась, что Маск хотел завести с ней армию детей

Экс-возлюбленная Маска Сент-Клэр призналась, что Маск хотел завести с ней армию детей

Бывшая возлюбленная Илона Маска, инфлюенсерша Эшли Сент‑Клэр, рассказала на премьере документального фильма Алекса Гибни «Маск» о странных сообщениях бизнесмена.

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