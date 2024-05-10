Татарстанда бераз җылыта, әмма кабат яңгыр һәм җепшек кар көтел

Татарстанда бераз җылыта, әмма кабат яңгыр һәм җепшек кар көтелә https://tatar-inform.tatar/news/tatarstanda-beraz-ylyta-amma-kabat-yangyr-ham-epsek-kar-kotela-5887373.
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Татарстанда бераз җылыта, әмма кабат яңгыр һәм җепшек кар көтелә https://tatar-inform.tatar/news/tatarstanda-beraz-ylyta-amma-kabat-yangyr-ham-epsek-kar-kotela-5887373.