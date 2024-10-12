Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Politico: в НАТО планируют пересмотреть стратегию в отношении России

Politico: в НАТО планируют пересмотреть стратегию в отношении России

Главы Минобороны стран НАТО намерены пересмотреть политику альянса в отношении России, в ходе дебатов будет рассмотрен Основополагающий акт Россия-НАТО, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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