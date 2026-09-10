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Ленобласть и вьетнамская провинция подпишут соглашение о сотрудничестве

Ленобласть и вьетнамская провинция подпишут соглашение о сотрудничестве

Ленинградская область подпишет соглашение о сотрудничестве с провинцией Куангчи во Вьетнаме, заявила председатель областного комитета по внешним связям Анастасия Михальченко на полях выставки «Иннопром.

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