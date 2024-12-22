Биолог рассказал о рисках для здоровья при установке дома живой елки на Новый год

Новогодняя елка дома может нести определенные риски для здоровья людей с повышенной чувствительностью, рассказал «Известиям» доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Роман Опарин.
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