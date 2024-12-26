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Царьград

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НОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБСЕ ПРИСТУПИЛ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ МЕДИА

НОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБСЕ ПРИСТУПИЛ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ МЕДИА

Новый представитель ОБСЕ по вопросам СМИ столкнулся с объёмными проблемами, оставленными предшественницей.

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