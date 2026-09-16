В Архангельской области высадили новые сеянцы на 129 гектарах

Годовой объём работ по дополнению лесных культур в Архангельской области полностью выполнен. Сотрудники Единого лесопожарного центра провели мероприятия на площади 129,36 гектара, о чём проинформировали в региональном министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Посольство РФ в Д...
- "Остановилось сер...
- Прокуратура Херсо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым