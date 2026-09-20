Польша установит более тысячи сирен вдоль границы с Украиной

Глава МВД Марчин Кервиньский заявил, что Варшава расширяет систему оповещения на фоне российских ударов вблизи польской границы.
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