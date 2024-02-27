Российский Су-34 ликвидировал «умными» бомбами скопление сил ВСУ под Купянском Ольга ВайленкоСу-34, российский истребитель-бомбардировщик, в ходе специальной военной операции, проведенной на Купянском направлении, совершил успешный авиационный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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