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Первый на Snapdragon 898: Xiaomi 12 запустили в производство, а Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra задержатся до следующего года

Первый на Snapdragon 898: Xiaomi 12 запустили в производство, а Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra задержатся до следующего года

Согласно информации, опубликованной проверенным китайским инсайдером Digital Chat Station, первый смартфон на базе однокристальной системы Snapdragon 898 запустили в тестовое производство, а полномасштабное производство стартует позже в этом месяце.

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