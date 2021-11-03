Первый на Snapdragon 898: Xiaomi 12 запустили в производство, а Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra задержатся до следующего года

Согласно информации, опубликованной проверенным китайским инсайдером Digital Chat Station, первый смартфон на базе однокристальной системы Snapdragon 898 запустили в тестовое производство, а полномасштабное производство стартует позже в этом месяце.
Согласно информации, опубликованной проверенным китайским инсайдером Digital Chat Station, первый смартфон на базе однокристальной системы Snapdragon 898 запустили в тестовое производство, а полномасштабное производство стартует позже в этом месяце.
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