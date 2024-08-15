«Армия-2024»: финал красивой картинки Самоходная роботизированная 122-мм гаубица Д-30 Праздновать будем чуть позже Военно-технический форум «Армия-2024» задумывался в 2015 году как праздник Русского Оружия и был действительно зрелищным мероприятием.