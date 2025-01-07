На Авито продают квартиры с «видом после ремонта», но в жизни жилье выглядит совсем не так

Пронырливые московские риелторы освоили новый и не совсем честный трюк с продажей квартир. Они начали выставлять объявление о продаже вторички с демонстрацией рендеров хорошего качества — они показывают, как жилье будет выглядеть после ремонта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии