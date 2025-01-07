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На Авито продают квартиры с «видом после ремонта», но в жизни жилье выглядит совсем не так

На Авито продают квартиры с «видом после ремонта», но в жизни жилье выглядит совсем не так

Пронырливые московские риелторы освоили новый и не совсем честный трюк с продажей квартир. Они начали выставлять объявление о продаже вторички с демонстрацией рендеров хорошего качества — они показывают, как жилье будет выглядеть после ремонта.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  кто  жильё  за  глаза  покупает?  Фигня  статья.
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15 час.
Модест
Закон рынка: Не нае@ёшь - не проживёшь! Корову на рынке старик продавал Цены за корову никто не давал...
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14 час.

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