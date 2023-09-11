Звезда фильмов «Чебурашка» и “Одноклассницы” Ольга Кузьмина эмигрировала из России. Стало известно, что беременная актриса улетела рожать в Аргентину ради гражданства для ребенка.
Ольга Кузьмина эмигрировала из России
Комментарии
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Г
Гость
Ну тоже мне, нашли звезду. С какого боку она звезда????
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9 час.
МК
Мария Калинина
А в Аргентине как будут деньги зарабатывать? Или собираются в Россию на зароботки ездить?
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7 час.
S
Stalin3757
Прикрыли эту лавочку
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4 час.
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