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Поварёнок с лучшими рецептами

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Паста торкио с рагу из ягненка

Паста торкио с рагу из ягненка

Паста торкио с рагу из ягненка и сладким перцем - это вкуснейшая паста, которую я когда-либо пробовала! Свое название это блюдо получило во времена, когда еще не было мясорубок и машинок для приготовления домашней пасты.

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