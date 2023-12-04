Паста торкио с рагу из ягненка и сладким перцем - это вкуснейшая паста, которую я когда-либо пробовала! Свое название это блюдо получило во времена, когда еще не было мясорубок и машинок для приготовления домашней пасты.
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