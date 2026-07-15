В Рязанской области начал работу новый состав региональной Общественной палаты

В заседании также участвовали министр территориальной политики Рязанской области Жанна Александровна Фомина, зампредседателя Рязанской облдумы Николай Никанорович Макариков, члены Общественной палаты региона.
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