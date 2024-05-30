Участок улицы Дуси Ковальчук сделали доступным для колясочников в Новосибирске

В апреле-2024 житель Заельцовского района Владислав Михеев обратил внимание общественности и активистов новосибирского «Народного фронта» на состояние тротуаров и съездов улицы Дуси Ковальчук в границах домов 248-262.
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