Певица Тейлор Свифт стала «человеком года» по версии Time

Американская певица Тейлор Свифт признана «человеком года» по версии журнала Time. В рейтинге она обошла президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, куклу Барби, а также голливудских актеров и сценаристов, которые также были номинированы на звание.