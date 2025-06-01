КВАДРАТУРА КРУГА А интересно нас принуждают к миру. Или, точнее, к перемирию. По всем правилам европейской геополитики.
Принуждение НАС к миру, точнее к перемирию
Комментарии
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Александр Симаков
Если я на тебя наговариваю, ты в суд на меня подай. Только сначала по-русски грамотно научись писать.
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6 час.
Астон Мартин
делать мне нечего как в судах из за каждого встречного поперечного возится ...🥸
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6 час.
Астон Мартин
мужик , я тебе зла не желаю , но если будешь ярлыки на меня вешать , отвечать тебе придется как ты заслужил ...и все же постарайся привести пример соответствия моих слов и неких придуманных тобой методичек...
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6 час.
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