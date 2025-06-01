Принуждение НАС к миру, точнее к перемирию

Если я на тебя наговариваю, ты в суд на меня подай. Только сначала по-русски грамотно научись писать.

делать мне нечего как в судах из за каждого встречного поперечного возится ...🥸

Астон Мартин

мужик , я тебе зла не желаю , но если будешь ярлыки на меня вешать , отвечать тебе придется как ты заслужил ...и все же постарайся привести пример соответствия моих слов и неких придуманных тобой методичек...