Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Всё раскажет как миленький, еще и придумает. Работайте, парни!Наглость 100 уров...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Анна Эржибова, что вы делаете на русском сайте, если до такой степени ненавидите Россию? Выучите русский язык, а пото...Душещипательная и...
  • Анна Эржибова
    Душераздирающее это то-что города затапливают сжигают тет выжигают всё и вся везде взрывы убийства и пр.кхм что твори...Душещипательная и...

Принуждение НАС к миру, точнее к перемирию

Принуждение НАС к миру, точнее к перемирию

КВАДРАТУРА  КРУГА А интересно нас принуждают к миру. Или, точнее, к перемирию. По всем правилам европейской геополитики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Если я на тебя наговариваю, ты  в суд на меня подай. Только сначала по-русски грамотно научись писать.
Ответить
6 час.
Астон Мартин
делать мне нечего как в судах из за каждого встречного поперечного возится ...🥸
Ответить
6 час.
Астон Мартин
мужик , я тебе зла не желаю , но если будешь ярлыки на меня вешать , отвечать тебе придется  как ты заслужил ...и все же постарайся привести пример соответствия моих слов и неких придуманных тобой методичек...
Ответить
6 час.
наверх