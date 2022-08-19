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Литература: 5 захватывающих фэнтези-саг, которые помогут отвлечься от реальности

Литература: 5 захватывающих фэнтези-саг, которые помогут отвлечься от реальности

Одним из самых популярных жанров в литературе уже давно называют фэнтези. Это неудивительно, потому что придуманные писателями фантастические миры способны заставить забыть о повседневности и позволяют окунуться в сказочную атмосферу неизведанного.

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