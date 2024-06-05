По народном календарю 5 июня 2024 года отмечается день Левона Огуречника, верующие празднуют обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.
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По народном календарю 5 июня 2024 года отмечается день Левона Огуречника, верующие празднуют обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.