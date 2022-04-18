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Белый дом: планов организации поездки Байдена на Украину нет

Global Look Press/Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден все еще не планирует ехать на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

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