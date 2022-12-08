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Офицеры узла связи ВМФ посетили Парк «Патриот»

Офицеры узла связи ВМФ посетили Парк «Патриот»

В ходе сбора молодые офицеры приняли участие в комплексе военно-патриотических мероприятий в рамках проводимой акции «Родина мать, умей ее защищать!» .

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