Офицеры узла связи ВМФ посетили Парк «Патриот»

В ходе сбора молодые офицеры приняли участие в комплексе военно-патриотических мероприятий в рамках проводимой акции «Родина мать, умей ее защищать!» .
Популярные статьи
- Сводка Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (по состоянию на 8 декабря 2022 г.)
- Российские военнослужащие в Таджикистане почтили память защитников Москвы в годы Великой Отечественной войны
- Память погибших воинов почтили в День неизвестного солдата в Уссурийске
Свежие комментарии