Только Россия, США и Франция смогут выставить максимальное число теннисистов на Олимпиаде

С окончанием «Ролан Гаррос» финиширует и теннисная квалификационная кампания Игр-2024 в Париже. На данный момент известны почти все участники олимпийского турнира в одиночных разрядах, где сыграют по 64 человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии