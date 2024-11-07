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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Хвастливая очередная американская гаденка. Но это слон в посудной лавке и нам ухо востро держать надо. Про уважение е..."Это все изменит"...
  • Андрей
    поживём увидим ,а к войне всегда надо быть готовым."Чистилище Трампа...
  • alik3456 Джексон
    Трампа вместе с Байденным надо было поставить президентом. Классный тандем получился бы. Как Путин с Медведевым...Трамп может набед...

Трампам-пам-пам и все-все-все

Трампам-пам-пам и все-все-все

Пока не прётТеперь, когда результаты выборов известны, можно и прикинуть, что будет дальше.Мало кто об этом написал вчера, но кроме того, что Трамп выиграл президентские выборы, «красные» взяли обе палаты Конгресса (большевики на броневичке, бггг) и 9 из 13 губернаторов тоже их (это вторично, но значимо, поскольку у респов теперь не 22 губернатора, а 27).

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