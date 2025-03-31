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Контора Маска решила переписать код соцзащиты США за пару месяцев

Подразделение по повышению эффективности деятельности правительства Соединенных Штатов (DOGE), возглавляемое командой Илона Маска, планирует масштабную модернизацию: полную переработку компьютерной системы Управления социального обеспечения (SSA) в течение нескольких месяцев.

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