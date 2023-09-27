О том что сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова, полностью утратила связь с реальностью знают пожалуй все.
После грандиозного скандала в Кремле наконец взялись за мать Собчак, сенатора Нарусову. Говорят инициатором стал сам Путин
Комментарии
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Андрей Корольков
Соловьев, ты что не знаешь кто крышевал "СЕМЬЮ" Ельцина, кто крышует Нарусову? Когда народ предъявит претензии нынешним коррупционерам и предателям страны в руководстве России, 10% обвинений будут связаны с ней и её дочкой. Во всяком случае защита семей Собчака и Ельцина, это большое черное пятно на репутации Путина.
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8 час.
Елена
Эта тварь будет наслаждаться своим положением, пока друг семьи заправляет всём, всё шоколадно для неё.
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6 час.
Владимир Балаев
Если эту тварь сейчас не убрать, то через некоторое время её разорвут прямо на улице, и никто помогать не станет! ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ ОНИ СДОЧУРОЙ НАРОД ВЫБЕСИЛИ УЖЕ... Лучшие люди гибнут на фронте, а в правительстве заседает ПЯТАЯ колонна! ДОКОЛЕ?!!
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10 мин.
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