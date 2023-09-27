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После грандиозного скандала в Кремле наконец взялись за мать Собчак, сенатора Нарусову. Говорят инициатором стал сам Путин

После грандиозного скандала в Кремле наконец взялись за мать Собчак, сенатора Нарусову. Говорят инициатором стал сам Путин

О том что сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова, полностью утратила связь с реальностью знают пожалуй все.

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Комментарии
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Андрей Корольков
Соловьев, ты что не знаешь кто крышевал &quot;СЕМЬЮ&quot; Ельцина, кто крышует Нарусову? Когда народ предъявит претензии нынешним коррупционерам и предателям страны в руководстве России, 10% обвинений будут связаны с ней и её дочкой. Во всяком случае защита семей Собчака и Ельцина, это большое черное пятно на репутации Путина.
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8 час.
Елена
Эта тварь будет наслаждаться своим положением, пока друг семьи заправляет всём, всё шоколадно для неё.
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Владимир Балаев
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