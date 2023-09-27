После грандиозного скандала в Кремле наконец взялись за мать Собчак, сенатора Нарусову. Говорят инициатором стал сам Путин

Андрей Корольков Соловьев, ты что не знаешь кто крышевал "СЕМЬЮ" Ельцина, кто крышует Нарусову? Когда народ предъявит претензии нынешним коррупционерам и предателям страны в руководстве России, 10% обвинений будут связаны с ней и её дочкой. Во всяком случае защита семей Собчака и Ельцина, это большое черное пятно на репутации Путина.

Елена Эта тварь будет наслаждаться своим положением, пока друг семьи заправляет всём, всё шоколадно для неё.