Политолог Жаворонков: США с помощью финских баз попытаются запереть флот РФ

Эксперт по ВМФ, историк флота Дмитрий Жаворонков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие о подписании США и Финляндией соглашения о сотрудничестве в области обороны, позволяющего американцам получить доступ к финским военным базам.
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