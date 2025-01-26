Маск обвинил Германию в тоталитарном подходе к свободе слова

Американский миллиардер Илон Маск выступил в субботу в онлайн-формате перед участниками предвыборного мероприятия правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и обвинил правительство ФРГ в тоталитарном подходе к ограничению свободы слова.
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