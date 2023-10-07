женщина и мужчина в год Зелёного Дракона

В грядущем 2024 году движение Венера не будет находиться в ретроградной фазе, в связи с этим любые романтические чувства, любовь и семейные отношения приобретут ярко выраженный характер и занимают более значимое место в вашей жизни… Итак, тема нашего материала: любовный гороскоп на 2024 год для женщин и мужчин по знакам зодиака и году рождения.