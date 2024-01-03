Новогодние фото звезд с детьми: 2023-2024

Вместе со всеми нами старый год проводили и многие знаменитости. Посмотрим, какие снимки опубликовали российские и зарубежные звезды в социальной сети Instagram (соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ).
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