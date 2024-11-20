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Премьер поручил добавить киноиндустрии по 2,6 млрд рублей в течении 6 лет

Премьер поручил добавить киноиндустрии по 2,6 млрд рублей в течении 6 лет

Одновременно с решением о выделении финансовых средств поручено до 10 декабря проработан вопрос о целесообразности освобождения от уплаты НДС индивидуальных предпринимателей в сфере кино, как это действует для организаций кинематографии.

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